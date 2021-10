Tunisie : Abir Moussi annonce son intention dâ€™intenter un recours en justice contre le prÃ©sident de la rÃ©publique

Tunisie : Abir Moussi annonce son intention d’intenter un recours en justice contre le président de la république

La présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé son intention d’intenter un recours en justice contre le président Kaïs Saïed, pour « dissimulation et complicité dans la violence exercée contre elle à l’Assemblée », lorsqu’elle a été agressée par le député, Sahbi Smara, en Juin dernier.

Dans une vidéo diffusée sur sa page officielle Facebook, Moussi a indiqué que « bien que le chef de l’Etat ait eu connaissance du plan de son agression trois jours avant, il n’est pas intervenu » et ne lui a pas assuré la protection sécuritaire, malgré les correspondances qui lui ont été dépêchées par son parti », précisant son intention de déposer plainte, sur la base de la loi portant élimination de toutes les formes de violence contre la femme, et signalant avoir déjà déposé des dizaines de plaintes.

Moussi a vivement critiqué le fait que le chef de l’Etat mette la victime et le bourreau sur un pied d’égalité, lorsqu’il a brandi hier des photos, laissant penser que « c’est le PDL qui est le péril imminent ».

La députée suspendue a accusé le président de vouloir travestir l’histoire et s’approprier des prouesses qui ne sont pas les siennes. Comme elle lui a reproché « de ne pas vouloir dissoudre l’Assemblée, et appeler à des élections, et le maintenir suspendue pour s’en servir comme prétexte, à la persistance du péril imminent ».

Elle a, par ailleurs, critiqué l’inaction du parquet, malgré l’existence d’une vidéo montrant la dernière agression dont elle a été victime, lors sa visite à Mjez el-Bab à Béjà. « Le président n’a-t-il pas appelé hier le ministère public à agir de son propre chef ? » S’est-elle interrogée.

Ce faisant, Abir Moussi a annoncé la tenue d’une manifestation nationale le vendredi 15 octobre, « pour commémorer la fête de l’évacuation, et revivifier la mémoire nationale », mettant en garde « contre le fait de barrer la route aux manifestants et de les empêcher d’accéder à Bizerte ».

