Tunisie : Abir Moussi présente un projet de feuille de route « pour mettre un terme à l’état d’illégalité »

La présidente du parti destourien libre, Abir Moussi, a dévoilé ce mardi 03 janvier 2023, un projet de feuille de route pour mettre un terme à ce qu’elle qualifie « l’état d’illégalité, et régler la situation économique et financière déplorable ».

Lors d’une conférence de presse, relayée par Shems, Moussi a indiqué que « les dialogues devront avoir lieu au sein des institutions constitutionnelles élues, et les réformes devront être mises en œuvre et validées par des institutions officielles représentant le peuple », signalant qu’ »il n’y a pas lieu d’accepter un dispositif non démocratique ».

Elle a rejeté l’exclusion de partis nationaux, se référant aux constantes de la république et de l’Etat civil, de l’opération politique, signalant que « l’on ne peut se limiter à des dialogues menés par les organisations et les composantes de la société civile, quels qu’en soient le poids et l’histoire ».

« La démocratie s’exerce à travers les partis, et non via les organisations », a-t-elle déclaré.

La présidente du PDL a appelé « à reporter les élections municipales, à amender le code des collectivité locales et à organiser des élections locales pendant le premier trimestre de l’année 2024 ».

S’agissant de « la tenue de l’élection présidentielle, elle a appelé à amender la constitution de 2022, à partir du projet de constitution rédigé par Sadok Belaïed, et à appeler à une présidentielle, conformément à la nouvelle constitution, à partir du dernier trimestre de l’année 2024 ».

Elle a, par ailleurs, appelé à l’organisation d’élections législatives dans une période de 60 jours, en vue d’instaurer un parlement, qui aura pour mission de ratifier les conventions financières, et les législations nécessaires, afin de mettre en œuvre les réformes économiques et financières.

Gnetnews