Tunisie : Afek Tounes annonce sa non participation aux législatives du 17 décembre

Afek Tounes annonce ce jeudi 22 septembre sa décision « de ne pas participer aux prochaines élections législatives, et appelle le peuple tunisien, avec ses différentes composantes politiques et civiles, à lutter contre l’autoritarisme politique et la déviation rapide vers le pouvoir personnel et le régime de base ».

Dans un communiqué paru à l’issue de son conseil national, hier mercredi, Afek Tounes considère que « la constitution de Kaïs Saïed du 25 juillet 2022, comporte un changement substantiel du régime politique, ce qui requiert obligatoirement, et parallèlement, la tenue d’élections législatives et présidentielle ».

Afek considère « le décret-loi électoral comme étant « la première pierre pour le régime dit de construction de base, sans compter les failles liées à la représentativité de la femme et de la jeunesse, la répartition géographique, le financement public de la vie politique, l’aggravation du clientélisme, et des fibres claniques et régionalistes, ce qui contribue au démantèlement de l’Etat, et menace la stabilité et l’unité de ses institutions. »

Le parti appelle Kaïs Saïed « à organiser une élection présidentielle anticipée, sur la base de la nouvelle constitution, après avoir perdu sa légalité politique et juridique, suite à l’abrogation de la constitution de 2014, sur la base de laquelle, il a été élu ».

Afek Tounes exprime, par ailleurs, sa « profonde préoccupation envers la dégradation de la situation économique et sociale, la cherté de la vie, et l’absence de tous les attributs du développement et de la vie décente, face au silence du pouvoir en place, l’absence de compétences et son incapacité à trouver des solutions, et fait assumer à Kaïs Saïed la responsabilité de cette situation catastrophique ».

Plusieurs partis et coalitions avaient annoncé le boycott du scrutin du 17 décembre et critiqué la nouvelle loi électorale, telle que amendée par le décret-loi n’o 55.

Gnetnews