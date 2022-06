Tunisie : Afek Tounes annonce sa participation au rÃ©fÃ©rendum sous le signe de non au projet de KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Afek Tounes annonce sa participation au référendum sous le signe de non au projet de Kaïs Saïed

Afek Tounes a annoncé ce lundi 13 juin sa participation au référendum du 25 juillet, sous le signe « non au projet de Kaïs Saïed ».

Le parti considère dans un communiqué que « le 25 juillet prochain n’est pas une date d’adoption d’une nouvelle constitution pour la république tunisienne, mais c’est un plébiscite pour Kaïs Saïed ».

Le parti inscrit sa participation à la consultation référendaire, dans le cadre « de la défense de ses principes et valeurs, et son souci pour la construction d’une Tunisie libre, invulnérable, démocratique et prospère ».

Afek dit sa foi que « la politique des chaises vides n’empêchera pas Kaïs Saïed, à poursuivre son plan, mais contribuera à lui ouvrir la voie ».

La formation politique affirme que « la participation au référendum n’est pas un plébiscite du processus de Kaïs Saïed, mais une résistance à son projet dictatorial ».

Lors d’une conférence de presse, ce même jour, Fadhel Abdelkefi a déclaré que « la participation d’Afek Tounes au référendum équivaut à un refus de la démarche et du projet unilatéraux du chef de l’Etat ».

