Tunisie : Affluence remarquable au premier jour du dépôt des candidatures au scrutin local (ISIE)

L’instance supérieure indépendante pour les élections, (ISIE), fait état, ce lundi 23 Octobre, d’une affluence remarquable vers les différents centres au premier jour de réception des candidatures, en prévision des élections locales.

Le dépôt des candidatures se poursuit jusqu’au 01er novembre 2023 de 08H : 00 à 20H : 00, sans interruption, rappelle l’instance électorale.

Le scrutin aura lieu le 24 décembre prochain, en prévision de l’installation du Conseil national des régions et districts.

Dans le cas on aucun candidat n’aura obtenu une majorité absolue au terme du premier tour, un second tour sera organisé, à l’issue de la proclamation des résultats du premier tour, où s’affronteront les deux candidats qui auront le plus grand nombre de votes.

