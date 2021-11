Tunisie : Agression d’un enfant par une puéricultrice à Mehdia, le ministère de la Femme s’en saisit

Le ministère des Affaires de la Femme renvient ce lundi 01er novembre, sur l’agression perpétrée contre un enfant à Mehdia.

Dans un communiqué rendu public cet après-midi, suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux autour de l’agression d’un enfant par une puéricultrice dans un jardin d’enfants à Mehdia, ce qui lui a valu « d’importantes séquelles, au niveau de la mâchoire et des dents », le ministère indique que l’enfant et sa mère ont été pris en charge par les services régionaux et le délégué de protection de l’enfance.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de cette agression, en vue de délimiter les responsabilités, indique le ministère.

Gnetnews