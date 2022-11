Tunisie: Ahmed Nejib Chebbi appelle à la formation d’un gouvernement de salut national

« La solution aux crises est fondamentalement politique et passe par la formation d’un gouvernement de salut », a déclaré Ahmed Nejib Chebbi, ce dimanche 27 novembre, lors d’un meeting populaire organisé dans la ville de Tataouine.

Le Front du salut national a appelé à la formation d’un gouvernement de salut national pour faire face aux problèmes économiques et sociaux du pays.

« Les crises économiques et sociales s’aggravent de jour en jour, et, depuis un an et demi, aucun signe ne laisse présager la fin de ces problèmes », a ajouté Chebbi, l’un des leaders du mouvement d’opposition.

Ce dernier a par ailleurs accusé le président Kaïs Saïed de vouloir « saper les institutions démocratiques du pays ».

« Le gouvernement prétend qu’un accord avec le FMI va résoudre les problèmes de la Tunisie, mais ce n’est pas vrai », a-t-il ajouté.

Gnetnews