Tunisie/ AÃ¯d al-Idha : L’offre de moutons de sacrifice sera suffisante, et les prix raisonnables (ministre)

Tunisie/ Aïd al-Idha : L’offre de moutons de sacrifice sera suffisante, et les prix raisonnables (ministre)

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a déclaré ce mardi 14 Juin, que le but est de parvenir à l’autosuffisance, l’année prochaine.

Dans une déclaration médiatique relayée par Jawhara, en marge de sa visite au gouvernorat de Nabeul à l’occasion de la saison de moisson, il a indiqué que les indicateurs actuels sont bons, affirmant que l’on se rapproche de l’autosuffisance en termes de blé dur, cette saison.

Il a ajouté que le ministère œuvrait à améliorer la production et la productivité, à moyen et long terme, d’un côté, tout en surmontant les répercussions de la guerre russe en Ukraine et de la pandémie du Covid-19, d’autre part.

S’agissant des préparatifs de l’Aïd el-Idha, il a indiqué que l’offre d’ovins est disponible en nombre suffisant.

Elyes Hamza a annoncé la création de points de vente du producteur au consommateur, assurant que les prix seront raisonnables.

Le ministre de l’Agriculture a réitéré qu’aucune augmentation n’allait être introduite au niveau des prix des produits de consommation de base, à l’instar du lait, des œufs, à l’heure actuelle.

Gnetnews