Tunisie/ Aïd el-Idha : En attendant les mesures spécifiques, le maire de Ben Arous prend les devants et interdit la vente des moutons

La municipalité de Ben Arous annonce l’interdiction de la vente des moutons sur les places publiques et privées, dans l’ensemble de la région municipale.

Le maire met en garde, dans un arrêté municipal, datant de la veille et rendue publique ce mercredi 30 juin, contre la transgression de cette disposition, qui est passible d’une amende de 300 dinars, et de la saisie des équipements et du bétail.

La police municipale et environnementale, ainsi que le Secrétaire Général de la Commune sont tenues d’appliquer cette décision, selon la même source.

Cette période est celle de l’aménagement des Rahbas à travers tout le pays, ainsi que dans le Grand-Tunis, pour la vente des moutons en prévision de l’Aïd el-Idha, attendu le 20 juillet prochain en Tunisie et dans le monde arabo-musulman.

Pareille période est redoutée, tout autant que la célébration de la fête du sacrifice en elle-même, étant une occasion pour l’échange de visite et les rassemblements familiaux, à l’heure où les prévisions tablent sur un pic de l’épidémie dans le pays à la mi-juillet.

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus réunie hier a décidé la mise en place d’une équipe de travail conjointe, afin d’arrêter les mesures spécifiques à la période de l’Aïd.

