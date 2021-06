Tunisie : Recours au confinement gÃ©nÃ©ral et ciblÃ© maintenu, interdiction stricte des dÃ©placements entre rÃ©gions Ã  la dÃ©cision des gouverneurs

Tunisie : Recours au confinement général et ciblé maintenu, interdiction stricte des déplacements entre régions à la décision des gouverneurs

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a décidé hier la poursuite de l’application des mesures spécifiques au niveau des délégations et des gouvernorats, en fonction du taux d’incidence du virus.

Plus de 400 cas : confinement général ; Entre 300 et 400 cas : confinement ciblé ; entre 200 et 300 cas : confinement ciblé ; et moins de 200 cas : sans confinement.

L’instance qui a avancé l’heure du début du couvre-feu à 20 h, au lieu de 22 h, pour réduire les rassemblements et maîtriser la propagation galopante de la pandémie à travers la Tunisie, a décidé l’unification des mesures entre les délégations selon la moyenne des contaminations au niveau du gouvernorat, tout en durcissant les dispositions pour les délégations qui connaissent un fort taux d’incidence.

L’autre recommandation porte sur le renforcement de la coordination entre les gouverneurs, pour garantir l’efficacité des mesures, notamment celles de l’interdiction des déplacements entre les régions avoisinantes, à l’exemple du Grand-Tunis.

La même réunion a appelé à une application stricte de l’interdiction de la circulation entre les régions, conformément aux décisions prises par les gouverneurs, excepté cas exceptionnels.

Une intensification des campagnes de dépistage notamment dans les régions qui connaissent une propagation rapide de l’épidémie, au cours des 14 derniers jours a été convenue, avec un renforcement des campagnes de sensibilisation.

Les mesures décidées au niveau du gouvernorat ou de la délégation devront être appliquées pendant deux semaines au moins, la révision s’effectue par le ministère de la Santé, qui procède à l’évaluation de la situation épidémique, et publie les données y afférentes, chaque semaine.

L’instance a lancé un appel aux bénévoles en vue d’appuyer les efforts du ministère de la Santé, notamment en matière de campagne nationale de vaccination, et campagne de dépistage à travers le site officiel du ministère de la Santé.

Elle a, par ailleurs, décidé de mettre en place une équipe de travail conjointe, pour décider des mesures spécifiques à l’occasion de l’Aïd el-Idha.

Gnetnews