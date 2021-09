Tunisie : al-Irada annonce la formation d’un front démocratique « pour contrer le coup d’Etat »

Le mouvement al-Irada annonce la formation « d’un front démocratique », « le nom du cadre politique choisi par ces partis pour coordonner leurs efforts » face à ce qui est qualifié de « Coup d’Etat de Kaïs Saïed ». « Ce front est ouvert à toutes les forces politiques et toutes les personnalités nationales qui s’opposent au putsch dans le cadre de la constitution, de la loi et des moyens pacifiques, uniquement.

Dans un communiqué conjoint paru dans la nuit d’hier dans la foulée de la publication au Journal officiel du décret présidentiel n’o 117, et de ce qu’ils considèrent comme « une suspension définitive de la constitution de 2014 », l’Union populaire républicaine (UPR), Hirak Tounes al-Irada, al-Irada Chaâbiya (parti de la volonté populaire) et le mouvement Wafa définissent les objectifs de ce front démocratique.

Celui-ci vise « à défendre la volonté du peuple tunisien, ses intérêts suprêmes, les libertés publiques, la constitution, la suprématie de la loi et la lutte contre le péril imminent guettant le pays et l’unité nationale ». Les 04 partis considèrent Kaïs Saïed, comme étant « le péril pour avoir parjuré le serment constitutionnel, bloqué la constitution, transgressé la loi, et adopté un discours violent menaçant la paix civile, et semant la discorde entre les Tunisiens ».

Les formations politiques en question estiment que » Kaïs Saïed a perdu toute légalité, après les nouvelles mesures annoncées, et sa destitution est désormais impérative ». « Un devoir qui incombe aux membres de l’Assemblée, appuyés par le peuple », indiquent-ils.

Les partis appellent « l’armée nationale, les forces de sécurité intérieure, et la garde nationale à cesser de traiter avec Kaïs Saïed ». « Il est également du devoir du pouvoir judiciaire d’assumer ses responsabilités et de contrer le coup d’Etat », soulignent-ils.

« Comme première action commune de cette alliance politique, le front démocratique annonce son appui aux manifestations de la société civile », et appelle ses « partisans et le large public attachés au droit du peuple à choisir ses dirigeants par les élections et non par le coup d’Etat, ainsi qu’à la liberté, la justice et les principes de droits de l’homme, à participer massivement aux prochaines manifestations qui seront organisées par la société civile, d’une manière pacifique et légale, pour s’opposer au coup d’Etat, faire tomber ses architectes et les juger », concluent-ils.

