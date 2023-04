Tunisie : al-Joumhouri condamne la tenue d’une confÃ©rence par la SHJT en collaboration avec une organisation sioniste

Tunisie : al-Joumhouri condamne la tenue d’une conférence par la SHJT en collaboration avec une organisation sioniste

Le parti el-Joumhouri condamne l’organisation d’une conférence par la société d’histoire des juifs de Tunisie (SHJT), en partenariat avec une organisation sioniste (Alliance Israélite universelle), et avec la participation d’universitaires tunisiens, et autres de l’entité sioniste.

La formation politique considère, dans un communiqué, la tenue d’une telle conférence, comme « une normalisation claire sous une couverture académique ».

Le parti réitère sa condamnation du silence du pouvoir envers les crimes perpétrés par l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien et ses symboles sacrés.

Al-Joumhouri appelle « les forces nationales et le peuple tunisien à la vigilance et à la prudence pour contrer l’ensemble des complots désespérés visant à infiltrer la scène nationale, et les tentatives de faire passer les agendas de normalisation, ce qui est contraire avec la position constante du peuple tunisien ».

Gnetnews