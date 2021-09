Tunisie : Al-Karama Holding annonce le transfert en ce mois de septembre de la propriété de Shems FM au nouvel investisseur

Al-Karama Holding se dit ce lundi 06 septembre étonnée de « la campagne de diffamation la visant, de la part de parties et structures mettant en doute la transparence du processus de privatisation de Shems FM, malgré tous les efforts déployés pour sauver cette entreprise, et préserver les emplois de l’ensemble des journalistes, producteurs, et employés, ce à quoi s’est engagé le nouveau propriétaire, qui projette une restructuration de l’entreprise, en l’appuyant sur les plans matériel, humain et technique ».

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, en réponse aux informations relayées les derniers jours sur le processus de privatisation de l’entreprise médiatique confisquée, le groupe indique « avoir lancé depuis 2017 plusieurs appels d’offres pour la privatisation de Shems FM, mais toutes les tentatives ont été vouées à l’échec, face à la désaffection des investisseurs, du fait de la hausse des dettes de l’entreprise et de ses fonds de roulement ».

Al-Karama Holding annonce, par ailleurs, la levée en cours « des conditions suspensives incluses dans le contrat de cession, avant de transférer la propriété au nouvel investisseur au cours de ce mois de septembre ».

La gestion de la radio pendant cette période transitoire se fait en coordination et en concertation avec l’investisseur ayant payé 20 % de la valeur de vente, tout en présentant une garantie bancaire pour les 80 % restants, précise-t-elle.

Al-Karama appelle « les différents intervenants et structures à ne pas perturber le processus de privatisation, et à ne pas semer la zizanie, alors que l’opération en est à ses dernières phases, ce qui pourrait dissuader l’investisseur à continuer son investissement ». Le groupe appelle toutes les parties « à contribuer à sauver cette radio afin qu’elle continue à jouer son rôle dans le paysage médiatique ».

Gnetnews