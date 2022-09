Tunisie : Al Karama Holding s’apprête à céder les parts de l’Etat dans la société MED TELECOM, « Mosaïque FM »

La société Al Karama Holding annonce la décision de céder les participations de l’Etat (13,28 %) dans la société méditerranéenne des médias et des télécommunications – Med Telecom, par voie d’appel d’offres.

La réalisation de l’ensemble de cette opération est confiée au cabinet Ficom Conseil.

Al Karama ouvre la participation à ce processus à tout investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère, soit une personne physique ou morale agissant seule ou un consortium dirigé par un chef de file, précise-t-elle dans un avis d’appel à manifestation d’intérêt paru hier mardi.

« L’investisseur devra se conformer aux conditions prévues au niveau du DPQ (Dossier de préqualification), notamment celles exigées par la réglementation en vigueur ».

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de préqualification, à compter de ce mardi 27 Septembre 2022 à 15h00 au siège de Al Karama Holding.

MED TELECOM est une société à responsabilité limitée créée en 2003. Son capital s’élève à 3 633 700 DT réparti en 36 337 parts sociales. La Société a pour objet principal la production et la diffusion audio-visuelle et les services liés aux médias, et exploite la licence radio Mosaïque FM.