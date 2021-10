Tunisie : L’INM alerte sur des intempéries et des pluies intenses ce week-end

L’Institut national de Météorologie publie un bulletin d’alerte, annonçant d’importantes perturbations météorologiques, ce week-end.

Des pluies intenses sont attendues dans les régions Nord et côtières, dont le Grand-Tunis, le Cap-bon, Bizerte, Béjà, Jendouba…

Des précipitations dépasseront les 50 à 60 millimètres dans ces régions, annonce ce vendredi Mehrez Ghannouchi dans une vidéo.

Les caractéristiques des pluies automnales consistent en une importante cadence pluvieuse en un laps de temps court, avec la possibilité d’accumulation des eaux dans les zones basses, et les régions proches des barrages.

Une chute de grêle pourrait accompagner ces orages, avec une importante chute des températures variant entre 5 à 8°, dans les régions du Nord et sur les hauteurs.

Ces perturbations météorologiques débuteront samedi après-midi, au Nord et au Nord-Ouest, (Bizerte, Béjà, jendouba ainsi que des parties des gouvernorats de Siliana et du Kef)…

La nuit du samedi et dimanche, les pluies seront présentes dans la plupart des régions, au Nord, centre, et sud…des intempéries qui se poursuivront lundi, et qui seront focalisés au Nord Est et sur le littoral…

Les intempéries diminueront d’intensité à partir de mardi et mercredi…

Gnetnews