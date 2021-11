Tunisie, Algérie et Libye : Une réunion tripartie à Alger

La ministre des Affaires étrangères libyenne, Najla Mangouch a mené des discussions conjointes, à Alger, avec ses homologues tunisien et algérien, Othman Jarandi et Ramtan Lamamra.

Cette réunion tripartite a porté sur la situation en Libye, et la conférence internationale sur la Libye à Paris, prévue le 12 novembre courant, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale libyen, dans un communiqué paru sur sa page officielle Facebook.

Les trois ministres ont échangé sur les résultats de la conférence de l’initiative de stabilité de la Libye, tenue à Tripoli le 21 octobre dernier, et son importance pour instaurer la stabilité sur l’ensemble du territoire libyen, ainsi que sur les affaires d’intérêt commun.

Intervenue en marge de la commémoration de la révolution algérienne du 01er novembre, cette rencontre a débouché sur une déclaration commune où les trois ministres ont exprimé leurs dispositions à poursuivre le soutien à cette initiative, à mobiliser le soutien international nécessaire, en vue de parvenir aux objectifs escomptés, de manière à tourner la page des querelles inter-libyennes, et préserver la sécurité et la stabilité de la Libye et de l’ensemble des pays voisins.

Les chefs de la diplomatie algérienne, libyenne et tunisienne ont, par ailleurs, échangé les points de vue autour des futures réunions attendues autour de la Libye, notamment la conférence de Paris, où ils ont affirmé le rôle central de Tripoli, en tant que partenaire principal à cette conférence.

Ils ont exprimé leur détermination à poursuivre les efforts conjoints, avec l’ensemble des pays limitrophes de la Libye, afin de permettre aux Libyens de concrétiser les priorités de cette importante étape, à travers la préparation des élections, l’unification des institutions, le retrait des mercenaires et combattants et des forces étrangères, la relance des efforts de réconciliation nationale, conformément aux résultats de la conférence de Berlin et des résolutions du Conseil de sécurité.

Gnetnews