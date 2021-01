Tunisie/ AlgÃ©rie : Mechichi et Jrad prÃ©conisent des mesures prÃ©fÃ©rentielles pour les produits des zones frontaliÃ¨res

Tunisie/ Algérie : Mechichi et Jrad préconisent des mesures préférentielles pour les produits des zones frontalières

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a eu, hier lundi 04 janvier, une communication téléphonique, avec son homologue algérien, Abdelaziz Jrad.

Les deux hommes ont évoqué « les relations fructueuses et privilégiées entre les deux pays, et leur volonté commune d’instaurer un partenariat stratégique et solidaire, au nom de l’intérêt conjoint ».

Ils ont évoqué les différentes formes de coopération bilatérale, dans les domaines sécuritaire, militaire, et consulaire.

Ils ont, par ailleurs, affirmé « la nécessité de développer leur coopération dans le domaine économique, et d’instaurer des mesures préférentielles pour les produits des gouvernorats frontaliers. Le but est de promouvoir l’investissement au niveau de la zone frontalière commune, et de relancer le développement dans les régions frontalières ».

Les deux parties ont, aussi, affirmé « la nécessité de consacrer la tradition de la concertation, à travers la fréquence des visites et des rencontres entre leurs responsables respectifs. »

L’entretien a, également, porté sur « les moyens de coordination des positions bilatérales autour des affaires régionales conjointes, et d’accélération de la tenue de la 22ème session de la haute commission mixte tuniso-algérienne. »

Le Premier ministre algérien a adressé une invitation à son homologue tunisien, pour se rendre en Algérie, dans les délais les plus proches.

Gnetnews