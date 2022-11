Tunisie/ AlgÃ©rie : Signature d’un protocole d’accord sur le travail et les relations professionnelles

Tunisie/ Algérie : Signature d’un protocole d’accord sur le travail et les relations professionnelles

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, et le ministre du travail et de la sécurité sociale algérien, Youssef Charfa, ont signé hier, lundi 07 novembre 2022, le programme exécutif d’un protocole d’accord dans le domaine du travail et des relations professionnelles au titre des années 2022, 2023 et 2024, en présence des délégations des deux pays.

Ce protocole signé, en marge de la visite de Malek Zahi en Algérie qui se poursuit jusqu’à ce mardi 08 novembre, prévoit la création d’une commission technique conjointe, regroupant trois membres de chaque partie : elle est chargée du suivi et de développement des moyens de coopération.

Ce programme vise « à consolider les programmes de coopération entre la Tunisie et l’Algérie dans les domaines du travail et des relations professionnelles, de la santé et sécurité professionnelle, de l’échange des expériences, des recherches et études, ainsi que la tenue de sessions de formation conjointes, dans le domaine de nouveaux modes de travail, la digitalisation, l’inspection du travail, et la réintégration de ceux, qui ont été licenciés, pour des raisons économiques ».

Le programme vise également à limiter le travail des enfants, à consolider le dialogue social et à coordonner entre les différentes parties de production, en vue de mettre en place des programmes de travail décent, et de passer du secteur informel au secteur formel.

