Tunisie – Algérie : Vers l’élaboration d’une stratégie conjointe dans le domaine du tourisme

Tunis et Alger ont donné le coup d’envoi, hier mardi, à l’élaboration d’une stratégie conjointe pour la promotion du tourisme dans les deux pays.

Lors d’une réunion tenue hier mardi 27 avril par visioconférence, le ministre du tourisme tunisien, Habib Ammar, et son homologue algérien, Mohamed Ali Boughazi, ont convenu d’élaborer une stratégie conjointe de coopération bilatérale dans le secteur du tourisme ; à travers des commissions qui travailleront, dans un premier temps, à distance, du fait du contexte sanitaire.

Les deux parties ont évoqué la situation épidémiologique dans le monde, ainsi qu’en Tunisie et en Algérie du fait de la propagation du Coronavirus, et ont échangé les expériences en matière de gestion de cette crise, en passant en revue les mesures socioéconomiques prises pour soutenir les employés des secteurs du tourisme et de l’Artisanat, ainsi que les entreprises opérant dans ce domaine qui ont été frappées de plein fouet, suite à l’arrêt de l’activité touristique.

Habib Ammar a déclaré que son ministère a préparé, dès le début de la pandémie, en partenariat avec les professionnels un protocole sanitaire, « en durcissant le contrôle, en préservation de la santé des Tunisiens, particulièrement les employés du secteur, ainsi que les touristes arrivant en Tunisie, ce protocole a été homologué par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) ».

Il a ajouté que le ministère du Tourisme a mis en place un plan de relance, visant à relancer l’activité touristique au cours de l’après-Coronavirus, affirmant la volonté d’échanger les expériences avec l’Algérie, et de consolider la coopération dans des domaines liés à la formation touristique, le marketing, la commercialisation, la qualité, l’aménagement touristique, l’investissement, le développement…ainsi que dans le domaine de l’Artisanat.

Le ministre a exprimé ses remerciements au peuple algérien, pour son appui au tourisme tunisien, « en affluant vers notre pays en grand nombre, à des moments où le tourisme tunisien a connu des crises et des difficultés ».

« La Tunisie ne considère pas les Algériens, comme des touristes, mais comme des citoyens tunisiens dans leur pays », a-t-il affirmé.

Gnetnews