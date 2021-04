Tunisie : Ali KoÃ´li expose le plan de rÃ©forme du gouvernement aux rÃ©unions du printemps de la banque mondiale et du FMI

Tunisie : Ali Koôli expose le plan de réforme du gouvernement aux réunions du printemps de la banque mondiale et du FMI

Dans le cadre des réunions du printemps du groupe de la banque mondiale et du fonds monétaire international (FMI) qui ont lieu du 05 au 11 avril 2021, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, s’est réuni avec Vijay TYER, vice-président de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), relevant du groupe de la banque mondiale, et nombre de haut responsables de l’agence.

Le ministre a présenté les grandes lignes du plan de réforme, dont le gouvernement a entamé l’élaboration, en vue de relancer l’économie nationale, et d’en renforcer la capacité compétitive.

Le but étant d’améliorer le climat d’investissement à travers la simplification des procédures et la mise en place des conditions propices au double niveau institutionnel et législatif.

Koôli a appelé l’agence à appuyer la Tunisie à travers l’incitation des investisseurs privés à y investir, notamment dans les secteurs prometteurs comme ceux de l’industrie pharmaceutique, des énergies renouvelables, et autres.

Vijay TYER a dit, pour sa part, les dispositions de la MIGA à continuer à soutenir la Tunisie, en matière de polarisation d’investissements privés. Il a salué l’orientation réformatrice initiée par le gouvernement, pour redynamiser l’économie et parvenir à l’équilibre social.

Le ministère des Finances a, par ailleurs, participé à la réunion ministérielle de haut niveau, sur « la promotion du capital humain », notamment face à la pandémie du Covid-19, sous l’égide du président de la banque David MALPASS, et sa vice-présidente chargée du développement humain, MURTI Mamta.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur les moyens à même de promouvoir les programmes et outils de développement humain, d’intensifier et d’unifier les efforts dans ce sens.

