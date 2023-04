Tunisie : Amel Belhaj Moussa évoque les avancées réalisées en matière de lutte contre la violence faite aux femmes

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a déclaré ce mercredi 05 avril, que l’enveloppe allouée à la lutte contre la violence faite aux femmes dans le budget du ministère est passée de 7.5 % à 16 %.

Intervenue à la deuxième conférence nationale autour de la mise en œuvre des politiques nationales en matière de protection sociale, de lutte contre la pauvreté et d’élimination des violences à l’égard des femmes, aux côtés notamment du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi et de l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro, Amel Belhaj Moussa a indiqué qu' »il ne suffisait pas de créer des centre d’hébergement, mais il faudrait consolider davantage l’autonomisation économique des femmes victimes de violence ».

« Le ministère parie sur l’autonomisation économique de la femme, étant donné que les femmes les plus vulnérables sont celles qui sont les plus exposées à la violence », a-t-elle souligné, citée par un communiqué de son ministère, rappelant le lancement du nouveau programme Samida, moyennant un budget d’un million de dinars, pour permettre à ces femmes d’avoir une source de revenu et réaliser, ainsi, leur indépendance économique et financière.

Le nombre des centres d’hébergement des femmes victimes de violence et des enfants les accompagnant a doublé de 120 %, dans la mesure où dix centres sont actuellement existants, contre un seul qui était à l’arrêt, et dont l’activité a repris en février 2022, a-t-elle indiqué.

Amel Belhaj Moussa a annoncé que son ministère est en train d’aménager deux centres d’accueil à Sidi Bouzid et Jendouba, et s’apprête, après le mois de Ramadan, à ouvrir trois nouveaux centres d’hébergement au Kef, à Bizerte et à Tunis, ainsi qu’un bureau d’écoute des femmes victimes de violence à Tunis, dans le cadre du programme « un centre d’hébergement dans chaque gouvernorat », avant la fin de 2025.

La ministre a ajouté avoir œuvré à activer le rôle de l’observatoire national de lutte contre la violence faite aux femmes, et à consolider le numéro vert, 1899, opérationnel 24 h/ 24 h, et tous les jours de la semaine depuis le 25 novembre 2022.

Gnetnews