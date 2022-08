Tunisie : Amel Belhaj Moussa remet d’importants Ã©quipements Ã  24 jardins d’enfants publics

Tunisie : Amel Belhaj Moussa remet d’importants équipements à 24 jardins d’enfants publics

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a appelé ce lundi 29 août, « à relancer le rôle de l’Etat en matière d’investissement dans l’enseignement préscolaire, à mobiliser tous les moyens et à les rationaliser, pour assurer à l’ensemble des enfants, notamment les plus fragiles, un développement juste, intégral et complémentaire. »

Présidant une cérémonie de remise d’équipements, en présence de la représentante du bureau de l’Unicef à Tunis, la ministre a affirmé sa « détermination à assurer ces équipements à 24 jardins d’enfants publics, en collaboration avec le bureau de l’Unicef à Tunis, en tant que partenaire stratégique en matière de mise en œuvre des priorités du ministère, en vue de promouvoir un enseignement préscolaire intégral et inclusif, selon le principe de non-discrimination entre les enfants ».

Les préparatifs vont bon train pour assurer une rentrée préscolaire et éducative qui répond au mieux aux besoins des enfants dans notre pays, a-t-elle souligné, évoquant « des efforts pour atteindre l’objectif de 30 jardins d’enfants publics, garantissant le droit de chaque enfant, notamment dans les régions intérieures et prioritaires, à accéder au cycle préscolaire ».

Le matériel remis aux jardins d’enfants est constitué d’équipements bureautiques, scolaires, de cuisine, informatiques, sanitaires, etc. Ces équipements sont destinés, dans un premier, temps, aux gouvernorats de Bizerte, Monastir, Sfax, Tozeur, Siliana, Tataouine, Sidi Bouzid, Ariana, Zaghouan, Kasserine, Mehdia, Gabès, Béjà et Jendouba.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme, un jardin d’enfant public inclusif, promu par le ministère, en redéployant des espaces d’enseignement préscolaire, à travers le réaménagement et la maintenance, souligne cet après-midi le ministère dans un communiqué.

Gnetnews