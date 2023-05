Tunisie/ Aménagement du stade d’El Menzah : état d’avancement des travaux !

Sarra Zaâfrani Zenzeri et Kamel Deguiche, respectivement, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et ministre de la Jeunesse et du Sport, se sont rendus, ce vendredi 26 Mai, sur le chantier du stade d’el-Menzah, pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet d’aménagement de ce site sportif.

Les travaux portent sur le démarrage de l’installation de nouveaux gradins, maintenant que les expertises et les études sont achevées, la consolidation de l’ensemble des structures du stade, la mise en place des structures métalliques, l’aménagement des vestiaires…

Les expertises nécessaires ont été effectuées sur l’ancienne couverture du stade, indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué

Les deux ministres ont appelé à intensifier les efforts pour faire avancer les travaux et les achever dans les délais convenus, tout s’en tenant aux normes de qualité afin que cet édifice sportif retrouve sa splendeur.

Gnetnews