Tunisie : Ammar s’entretient avec le chargé d’affaires de l’ambassade libyenne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a affirmé la nécessité de poursuivre l’action pour préserver la dynamique des relations de coopération entre la Tunisie et la Libye, et les promouvoir de manière à traduire les aspirations des deux peuples.

Recevant hier, jeudi 30 mars 2023, le chargé d’affaires de l’ambassade de Libye à Tunis, Mustapha Gdara, Ammar a mis l’accent sur la nécessité de bien préparer des prochaines échéances, et d’activer les conventions bilatérales au service de l’intérêt des deux pays, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ammar a réitéré que la Tunisie se tenait aux côtés de la Libye, et en appuie les efforts visant à faire réussir le processus politique sous direction libyenne.

Gnetnews