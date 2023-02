Tunisie : Ammar s’entretient avec Mangoush autour du processus de rÃ¨glement politique en Libye

Tunisie : Ammar s’entretient avec Mangoush autour du processus de règlement politique en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré, hier, son homologue libyenne, Najla Mangoush, autour « des relations de fraternité et de coopération ».

Ces discussions, menées en marge des travaux de la 42ème session du conseil exécutif de l’Union africaine, ont également porté sur « les évolutions du processus vers un règlement définitif et global de la situation en Libye », indique un communiqué du département du Nord-Hilton.

Le ministre a réitéré « le soutien constant de la Tunisie à la Libye, et son appui aux efforts des Libyens pour parvenir à un compromis et un accord inter-libyen, préservant la sécurité et la stabilité pour le peuple libyen, ainsi que l’indépendance de sa décision et son unité territoriale ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les moyens de développer, davantage, les relations bilatérales dans les domaines économiques et commerciaux, et les voies et moyens à même d’encourager l’investissement dans les deux sens ».

Najla Mangoush a prôné « une consolidation des relations bilatérales, de manière à traduire la profondeur des liens entre les deux pays », exprimant sa « confiance dans la capacité des Libyens à parvenir à des solutions à même de surmonter les difficultés et de réaliser prospérité et progrès ».

Gnetnews