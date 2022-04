Tunisie : André Parant promet la poursuite du soutien français à la HAICA

L’ambassadeur de France, André Parant, a affirmé la poursuite du soutien présenté à la HAICA, dans le cadre des programmes de coopération.

Reçu par le président de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, Nouri Lajmi, et les deux membres de son conseil, Hichem Snoussi, et Salah Sersi, Parant a salué l’expérience de la haute autorité en matière d’organisation du secteur de l’audio-visuel, de consécration de la culture de régulation, et son rôle nécessaire lors des prochaines échéances.

Le président de la haute autorité a affirmé que « le choix démocratique dans notre pays, est un choix national irréversible ».

« Les principales conditions de gestion du débat public sont réunis, étant entendu que les différentes opinions, et évaluations du fait politique existent dans les médias, qui travaillent en toute liberté et indépendance », a encore souligné Lajmi, cité par un communiqué de la HAICA.

