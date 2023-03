Tunisie : Appel aux associations souhaitant bénéficier de financement public (ministère)

Le ministère des Affaires sociales appelle les associations, opérant dans le champ social, (défense sociale), et souhaitant obtenir un financement public d’envoyer leur candidature, par voie postale ou via un dépôt direct auprès du bureau d’ordre de la direction régionale des affaires sociales, ou du centre de défense et d’insertion sociale dans la région, au plus tard le 15 avril 2023 (Le cachet de la poste, ou celui du bureau d’ordre faisant foi).

Ces associations sont celles qui souhaitent se lancer dans des projets au profit des hommes et femmes relaxés des prisons, des enfants en litige avec la loi, des femmes victimes de violence et de traite des personnes, et des mères célibataires.

Les associations chargées de la prise en charge des enfants sans soutien, ceux relevant de l’Institut national de protection de l’enfance pourraient également postuler pour un tel financement.

Gnetnews