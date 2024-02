Tunisie : Approbation de la cession de certains fonciers et acquisition d’autres pour des projets publics

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a présidé, ce mardi 06 février, la réunion de la commission consultative des opérations foncières, en présence de l’ensemble de ses membres?

Il a été convenu de céder 28 dossiers, portant sur des édifices publics, à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, et certaines municipalités, pour la réalisation de leurs projets, et aux privés, dans le cadre de la régularisation de leur situation. Les fonciers en question sont situés dans les gouvernorats de Kébili, Jendouba, Sousse, Nabeul, Bizerte, Tunis, et Ben Arous, et couvrent une superficie de 42 hectares.

Dix dossiers ont été, par ailleurs, approuvés, pour l’acquisition au profit des ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Education, de l’Agriculture, ainsi que de la Jeunesse et du Sport, pour la réalisation de projets publics dans les gouvernorats suivants : Kasserine, Sfax, Ben Arous, Sousse, Tunis, la Manouba, et Nabeul, couvrant une superficie de 80 mille m².

Le ministre a souligné, à cet effet, la nécessité de la rapidité et de l’efficacité en matière de régularisation des situations foncières, notamment celles liées aux projets publics, tout en œuvrant à en réduire les délais de réalisation.

Gnetnews