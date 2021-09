Tunisie : AprÃ¨s une longue sÃ©cheresse, orages et pluies attendues vendredi et samedi dans la plupart des rÃ©gions

Tunisie : Après une longue sécheresse, orages et pluies attendues vendredi et samedi dans la plupart des régions

L’Institut national de la Météorologie prévoit des perturbations et des pluies orageux vendredi et samedi.

Après un mois de septembre particulièrement sec et avare en précipitations, le mois d’octobre débutera avec des pluies, tant attendues, notamment par les agriculteurs et les barrages dont le taux de remplissage est inquiétant, de 20 à 25 % au nord, et beaucoup moins ailleurs.

Dans une vidéo mise en ligne en ce début d’après-midi, l’ingénieur Météo, Mehrez Ghannouchi a estimé le déficit pluviométrique à 80 %, voire à 100 % dans les régions du centre.

L’espoir pourrait revenir demain vendredi 1er octobre, où le temps sera marqué par des orages et des pluies. Des foyers orageux se formeront dans les régions Ouest à Jendouba, le Kef, Siliana Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur et Kébili. Certaines délégations de Kairouan pourraient également être concernées.

Les orages seront plus importants samedi, et concerneront la plupart des régions, avec une chute de grêle à des endroits limités. Des précipitations sont, ainsi, prévues dans le Grand-Tunis, au Cap-Bon, Zaghouan, Bizerte, Jendouba, le Kef, et Siliana.

Les vannes du ciel devraient s’ouvrir, également, dans les régions du Sud, Sfax, Gabès et Médenine…

Les deux prochains jours verront également une baisse de l’activité du vent, ce qui rend possible les activités de navigation et de la pêche. Les températures, elles, seront stationnaires.

Une légère hausse du mercure sera enregistrée dimanche, avec une stabilisation des conditions météorologiques. Selon les indicateurs, les pluies seraient au rendez-vous la semaine prochaine dans les régions Nord.

