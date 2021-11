Tunisie : Arrestation de l’agresseur de son épouse et son bébé à Monastir (ministère)

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors annonce l’arrestation du père ayant agressé son épouse et son bébé, dans la nuit d’hier à Monastir.

« Suite à la vidéo choquante diffusée sur les réseaux sociaux montrant un homme en train de violenter une femme et un nourrisson, le ministère de la Femme a dit suivre cette affaire minute par minute, en coordination avec les services du ministère de l’Intérieur, la police judiciaire et une brigade spécialisée en matière d’investigation dans les crimes de violence contre les femmes et les enfants ».

Le ministère est parvenu à déterminer la source de la vidéo, ce qui a aidé à collecter les données préliminaires sur l’agresseur et les deux victimes, ayant permis de déterminer l’identité de l’agresseur qui n’est autre que l’époux de la victime, et le père du bébé, souligne en substance le ministère.

Il a été arrêté hier à 1 heure du matin à son domicile à Monastir, en présence du délégué de l’enfance de la région ; l’enfant a été pris en charge, en coordination avec les services régionaux de la santé publique, et le CHU Fatouma Bourguiba de Monastir.

Gnetnews