Tunisie : Arrestation de membres de l’UGET, suite à des contestations estudiantines

La Secrétaire Générale de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), Warda Atig, et plusieurs autres membres de l’UGET ont été arrêtés, hier suite aux dernières protestations.

Dans une communication téléphonique avec Mosaïque, le membre du bureau exécutif et trésorier de l’UGET, Bilel Cherni, a indiqué avoir été victime d’un « kidnapping », ainsi que la SG Warda Atig, et les membres Rahma Khachanoui et Ichrak Ben Salah, suite à des contestations à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

Il a ajouté que l’UGET avait annoncé depuis lundi dernier, le boycott de la rentrée universitaire, pour plusieurs raisons dont son appel à la libération des personnes arrêtées lors du dernier mouvement contestataire, la non application du protocole sanitaire et autres…

Il a encore ajouté avoir été conduit avec ses collègues à la caserne de la cité el-kadhra, puis remis en liberté. Rahma Khachnoui a été maintenue en détention préventive, pour comparaître devant le procureur de la république du tribunal de Tunis 2, sous le chef d’accusation de « fermeture de l’Institut et blocage des examens, suite à une plainte déposée à son encontre par le directeur de l’Institut ».

Dans une déclaration à Shems, la SG de l’UGET, Ouarda Atig a dit avoir été l’objet avec ses collègues dont R. Khachanoui de poursuite de la part d’une patrouille sécuritaire, alors qu’ils étaient à bord d’un taxi, avant d’être arrêtés et conduits à la caserne de la Cité el-Khadhra pour être interrogés sur les dernières protestations estudiantines appelant au boycott des examens et de la rentrée universitaire.

Elle a confirmé le maintien en détention de sa collègue Rahma Khachnaoui pour être traduite devant le procureur de la république.

Gnetnews