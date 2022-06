Tunisie : Arrestation d’un Ã©lÃ©ment de soutien des terroristes retranchÃ©s sur le Mont Selloum (ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur)

Tunisie : Arrestation d’un élément de soutien des terroristes retranchés sur le Mont Selloum (ministère de l’Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation d’un élément de soutien et de ravitaillement des éléments terroristes retranchés au Mont Selloum, à Kasserine.

Le suspect est « en contact avec l’un des chefs de ce qui est appelé les soldats du Califat (Jound el-khilafa), à la solde de l’organisation terroriste Daesh, et l’approvisionne en provisions et vivres, moyennant une contrepartie financière », souligne le ministère de l’Intérieur.

Le présumé coupable a été dévoilé par « l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, et les crimes organisés attentatoires au territoire national, en coordination avec la direction centrale de lutte contre le terrorisme, à la direction générale des services spéciaux de la sûreté nationale, sous la supervision du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme ».

Traduit devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, un mandat de dépôt a été émis à son encontre, selon la même source.

Cette opération vise « à resserrer l’étau autour des éléments terroristes retranchés sur les hauteurs ouest du pays, à rompre tous les ponts de contact et de soutien logistique qui leur sont destinés, par leur pairs présents dans les villes limitrophes des montagnes, et non connus de la police, et à avorter leurs plans terroristes en préparation », indique en préambule le ministère de l’Intérieur.

Gnetnews