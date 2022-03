Tunisie : Arrestation d’un ressortissant étranger à Nabeul pour escroquerie

La police judiciaire de Nabeul a arrêté une personne (59 ans), originaire d’un pays voisin, objet d’un avis de recherche international, pour escroquerie via Internet, envers des personnes souhaitant obtenir des contrats de travail à l’étranger.

La Direction générale de la sûreté nationale indique, ce mercredi, dans un communiqué que la personne en question gère une société internationale express de services qui a deux filiales, l’une à Nabeul et l’autre à Tunis.

Il s’adonne à des opérations d’escroquerie pour l’obtention de visas, contre des sommes d’argent variables comprises entre 7000 et 12 000 dt. Il éteint, par la suite, son portable, et multiplie les atermoiements envers leurs titulaires.

La personne en question a été arrêtée avec le gérant de sa société et son conducteur. Quatre ordinateurs portables et un scanner, deux appareils d’impression, ainsi que des documents d’encaissement d’argent, des chèques et près de 80 dossiers pour les personnes souhaitant travailler à l’étranger.

Des documents de procuration sans identité, avec signature légalisée, 12 passeports, 67 cachets, des banderoles publicitaires, un appareil de détection de métal et un portable, ont été par ailleurs saisis.

Deux joints suspectés de contenir du cannabis ont été, également, retrouvés.

Consulté, le parquet a décidé de les placer en détention, pour « escroquerie, faux et usage faux, et consommation de stupéfiants » ; les investigations se poursuivent.

Gnetnews