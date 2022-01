Tunisie : Arrivée de masses d’air polaire à partir de ce soir, chute sensible des températures

L’Institut national de la Météorologie annonce l’arrivée, en cette fin de journée de mercredi 12 janvier, de masses d’air polaire froides.

Dans un bulletin météo paru en cette fin d’après-midi, Météo Tunisie précise que ce froid polaire contribuera à une baisse sensible des températures dans la plupart des régions, avec chute de neige la fin de cette nuit et pendant la journée de demain jeudi, dans les régions dont l’altitude est supérieure à 700 mètres, dans les gouvernorats de Siliana, Kasserine, le Kef, Jendouba, Béjà et Zaghouan.

Des pluies orageuses et par moments intenses sont attendues au Nord, et dans les régions ouest.

Les précipitations engloberont, par la suite, jeudi et vendredi la plupart des régions Est, avec une chute intense de grêle à des endroits limités.

