Tunisie : Aucune victime n’est à déplorer parmi les Tunisiens dans le séisme de Turquie, Ankara lance un appel à l’aide internationale

Le Consulat général de Tunisie à Istanbul annonce, ce lundi 06 février, qu’aucun cas de décès ou de blessé n’est à déplorer parmi les ressortissants tunisiens, dans le violent séisme ayant frappé dans la nuit du 05 ai 06 février, plusieurs provinces du Sud de la Turquie.

« Suite au séisme ayant frappé ce lundi 06 février, à l’aube, la province de Kahramanmaraş, au sud de la Turquie, le Consulat général de Tunisie à Istanbul, appelle, dans un communiqué, les ressortissants tunisiens résidant dans cette province et provinces avoisinantes à faire montre de précautions et de prudence, et à s’en tenir aux consignes données par les autorités turques ».

Le consulat général appelle les membres de la colonie tunisienne des provinces avoisinantes, à prendre l’attache de ses services sur les numéros suivants :

Hamadi Louati, consul général adjoint : 05345951885

Medhi Alouane : attaché social : 05464075499

Un violent séisme de magnitude de 7,8 avait secoué à l’aube de ce lundi, plusieurs provinces turques, faisant jusque-là un bilan de plus de 1000 décès et de plus de 5 mille blessés.

« Après le séisme d’Erzincan de 1939, nous avons été secoués cette nuit à 04h17 par la plus grande catastrophe du dernier siècle », a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ce lundi lors d’une conférence de presse tenue au centre de la Direction de gestion des catastrophes et situations d’urgences (AFAD), à Ankara, cité par l’agence de presse turque, Anatolie.

Le ministre de l’Intérieur turc, Süleyman Soylu, a attesté de la violence de ce tremblement de terre, signalant qu’une alarme de niveau quatre a été émise, et lançant un appel à l’aide internationale.

Le séisme a été ressenti dans l’ensemble du Moyen-Orient, notamment en Syrie, où plus de 400 personnes sont mortes et plus de 1000 blessés dans l’effondrement de nombreux bâtiments dans le pays, selon l’agence syrienne Sana.

Plusieurs dirigeants à travers le monde ont exprimé leur solidarité avec les autorités turques et syriennes et ont exprimé leurs dispositions à contribuer aux opérations de secours.

Le président français a évoqué dans un tweet « les images terrifiantes en provenance de Turquie et de Syrie, à l’issue de ce séisme d’une violence inédite ayant frappé les deux pays. »

Emmanuel Macron a affirmé « les dispositions de la France à venir en aide et à porter secours aux populations sinistrées ».

Gnetnews