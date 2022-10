Tunisie : Axel van Trotsenburg appelle à des réformes fiscales décisives à l’issue de son entretien avec Saïed et Nemsia

Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg, a déclaré mardi qu’il fallait s’engager dans des réformes fiscales décisives, ce qui est à même de remettre la Tunisie, de nouveau, sur la voie du processus de développement.

Dans une déclaration relayée par la TAP, à l’issue d’une réunion avec Samir Saïed, et Sihem Nemsia, respectivement ministre de l’Economie et de la Planification, et ministre des Finances, van Trotsenburg a indiqué que « ces réformes allaient profiter aux Tunisiens ».

Il a, également, affirmé que la banque mondiale allait continuer à se tenir aux côtés de la Tunisie, ce qui permet de l’aider pendant cette conjoncture économique difficile.

La réunion s’est tenue en présence du vice-président de la banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, (MENA), Ferid Belhaj, en marge des réunions annuelles de l’automne du FMI et de la banque mondiale qui se poursuivent au 16 octobre.

La Tunisie participe à ces réunions par une délégation de haut niveau, comptant les deux ministres précités et le gouverneur de la banque centrale.

Les négociations entre la partie tunisienne et le FMI se poursuivront à cette occasion, dans la perspective d’un nouvel accord financier. La Tunisie demande de 2 à 4 milliards de dollars, soit entre 6,5 et 13 milliards de dinars sur trois ans, comme l’avait déclaré, précédemment, le chef de l’Institut d’émission, Marouene Abassi.

