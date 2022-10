Tunisie : Azour rÃ©vÃ¨le le programme du gouvernement pour la rÃ©forme des entreprises publiques

Tunisie : Azour révèle le programme du gouvernement pour la réforme des entreprises publiques

Le Directeur du Moyen-Orient et de l’Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a déclaré qu’ »un ensemble d’entreprises publiques en Tunisie, souffrent de problèmes financiers et font assumer au citoyen tunisien des charges, ce qui requiert d’œuvrer à leur réforme, d’améliorer leur situation financière, et d’en alléger les charges sur l’Etat ».

« Les entreprises économiques et le secteur public devront être un levier pour l’économie, à condition de l’amélioration de l’environnement économique et de l’investissement, ainsi que de la compétitivité de l’économie tunisienne », a-t-il souligné dans un entretien avec la TAP.

Il a ajouté que « le gouvernement tunisien avait mis en œuvre, dans le cadre des réformes, un mécanisme consistant à trier ces entreprises, selon leur situation financière, leurs compétences et leur productivité, ce qui va permettre de les réformer au cas par cas ».

Les priorités de ces entreprises, leur stratégie, et la manière d’en améliorer la prestation à travers la réforme et l’amélioration de la gouvernance en leur sein, ou dans le cadre d’un partenariat public/ privé (PPP), en vue d’améliorer le niveau de productivité, le pouvoir d’achat, et de donner une opportunité au secteur privé d’investir, devront être prises en considération, a-t-il souligné en substance.

Il faudrait œuvrer à alléger les risques de la dette sur l’économie, chose qui n’aurait lieu qu’à travers la rectification financière progressive, qui tient compte des changements et des retombées sociales.

Le haut responsable du FMI a prôné une réforme fiscale, vers plus d’équité et de solidarité sociale.

La politique de subvention sociale devra, à ses yeux, contribuer à élever le niveau des dépenses sociales, en la ciblant mieux, et à relancer la croissance.

La réforme de la dette ne pourrait avoir lieu qu’à travers une rectification financière et un soutien international, en assurant un financement à des taux d’intérêt réduits, en menant des réformes structurelles, et en améliorant la productivité économique.

Gnetnews