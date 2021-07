Tunisie/Baccalauréat 2021 : Taux de réussite général : 57.52 %, 17 567 admis à la session de contrôle

Le ministère de l’Éducation annonce ce vendredi 16 juillet, que le taux de réussite à la session de contrôle du baccalauréat est de 45.57 %, soit 17 567 admis, sur un ensemble de 38 546 ayant participé aux épreuves de cette session de rattrapage.

Les sections Sport et Sciences expérimentales se prévalent des plus forts taux de réussite, avec respectivement 59.50 % et 59.18%, indique le même département qui a commencé ce vendredi à diffuser les résultats de la seconde session par SMS.

Les autres branches ont réalisé des taux d’admission variables : Lettres (35.64 %), Mathématiques (47.96 %), Economie-Gestion (45.55 %), Technique (44.34 %), Informatique (38.64 %)…

Le taux de réussite dans les deux sessions du baccalauréat 2021 est ainsi de 57.52 %.

Quelque 78 396 candidats ont décroché le bac, sur un ensemble de 136 282 élèves ayant participé à cet examen dans ses deux sessions.

