Tunisie : Baffoun dit être le président légitime de l’ISIE, et rejette le changement de la composition de l’instance

Le président de l’instance supérieure indépendante des élections (ISIE), Nabil Baffoun, a appelé ce mardi 19 avril, le président Kaïs Saïed à la nécessité d’impliquer l’instance électorale dans la préparation des prochaines échéances électorales, l’amendement du code électoral, etc.

Intervenu ce matin sur Shems, Baffoun a considéré qu’il était possible d’organiser un référendum sur la base de l’actuelle loi électorale, affirmant la nécessité d’impliquer tout le monde, dans la modification de la loi.

Au sujet du mode de scrutin uninominal à deux tours, Baffoun a indiqué qu’ »il ne faut pas se limiter à consulter les constitutionnalistes seulement, mais il faudrait recueillir les avis de la société civile et de tous les intervenants… »

Il a ajouté que l’instance électorale et le code électoral ne peuvent être modifiés, selon les décrets lois, les décrets présidentiels et le décret n’o 117.

Baffoun a, par ailleurs, indiqué que l’ISIE cherche, aujourd’hui, des alternatives raisonnables dans le cadre de la préparation des échéances électorales, signalant qu’il est temps de faire paraitre les textes dans le Journal officiel pour faciliter le travail de l’instance.

Nabil Baffoun a, par ailleurs, affirmé qu’il est le président légitime de l’instance, se disant étonné que le président de la république se limite à recevoir uniquement son vice-président, Farrouk Bouasker.

« Il aurait fallu accueillir le conseil de l’instance », a-t-il dit, signalant que la rencontre entre Kaïs Saïed et Farrouk Bouaskar était à la demande de la présidence de la république et signalant que Bouaskar l’a tenu au courant de cette rencontre, la considérant comme étant « ordinaire et protocolaire ».

Il a encore évoqué des questions en suspens devant être posés à la présidence de la république, signalant qu’à ce jour, aucun texte officiel n’est paru au Journal officiel, relatif aux dates des échéances électorales.

Le président de l’ISIE a, par ailleurs, rejeté la changement de la composition de l’instance, signalant que s’il y a un problème le concernant qu’il soit remplacé à lui seul, sans toucher au reste de la composition.

« L’ISIE est un phare, a une très bonne réputation à l’étranger et devra rester en place », a-t-il estimé.

« La composition de l’instance ne peut être changée dans son ensemble, alors que la Tunisie s’apprête à vivre des échéances électorales. Le président Kaïs Saïed est le chef de l’Etat, mais il est aussi candidat aux prochaines élections, et il n’est pas raisonnable à ce qu’il nomme les membres de l’instance », a-t-il déclaré.

« Laissez l’instance travailler en toute sécurité et sérénité, il y a aujourd’hui, une panique au rang de mes collègues », a-t-il souligné, appelant à confirmer les rendez-vous électoraux au JORT.

Il a ajouté que l’instance a demandé à rencontrer le chef de l’Etat depuis 10 à 15 jours, mais aucune suite n’a été, encore, donnée à sa sollicitation.

