Tunisie : L’INM maintient ses bulletins d’alerte et Ã©voque une baisse sensible des tempÃ©ratures

Tunisie : L’INM maintient ses bulletins d’alerte et évoque une baisse sensible des températures

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 09 Juin, par une baisse sensible des températures ; c’est l’indicateur positif de cette journée, annonce l’INM, dans son bulletin météo matinal.

Les maximales seront comprises entre 24 et 31° au Nord et sur les hauteurs ; elles varieront entre 32 et 38° dans le reste des régions.

Le mercure atteindrait les 43° à l’extrême sud.

La météo de ce jeudi sera venteuse, avec des vents violents dans les régions côtières et au sud, dont la vitesse atteindrait les 70 km/ heure.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche ; la mer est fortement agitée à houleuse au Nord.

Le ciel sera partiellement à peu nuageux dans la plupart des régions.

