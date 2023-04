Tunisie : Belati s’entretient avec Majoul et Ayed, autour du pÃ©ril du stress hydrique

Tunisie : Belati s’entretient avec Majoul et Ayed, autour du péril du stress hydrique

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, s’est entretenu hier, lundi 24 avril avec Samir Majoul et Noureddine Ayed, respectivement président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), et président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP).

La rencontre a porté sur « la situation critique que traverse le pays, du fait du stress hydrique et des changements climatiques », indique le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué.

Cette situation requiert que toutes les parties se mettent d’accord, autour d’un ensemble d’objectifs communs, à travers une action conjointe, pour sauver le secteur agricole, et assurer la résilience de l’agriculture tunisienne, ajoute en substance la même source.

Cette réunion s’est déroulée, en présence du Secrétaire d’Etat à l’eau, Ridha Gabouj.

Gnetnews