Tunisie : Belhassine appelle à parfaire la formation touuristique pour doter le secteur de compétences

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a présidé hier, une séance de travail, consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2022/ 2023 à l’Institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif et dans d’autres instituts et écoles de formation dans les métiers touristiques.

Les directeurs de ces établissements ont présenté les derniers préparatifs pour accueillir les élèves et étudiants, ainsi qu’un aperçu sur le programme pédagogique et les programmes de formation, et les dernières nouveautés dans le domaine de l’enseignement et la formation touristique.

Le ministre a mis l’accent sur la qualité des programmes de formation et d’enseignement suivis dans les différents Instituts et écoles touristiques, assurant annuellement des centaines de cadres hautement compétents.

Il a appelé à œuvrer à développer ces programmes en vue de consolider l’insertion professionnelle, et de mettre à disposition les hauts cadres et la main d’œuvre spécialisée dans de nombreuses spécialités, à l’instar de l’administration, de la gestion touristique et hôtelière, de la gastronomie, de la restauration, de l’accueil et autres.

Le but étant de répondre aux besoins des différents établissements touristiques dans le cadre d’un partenariat public/ privé (PPP).

Le ministre avait annoncé le même jour que plus de 4 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu’au 10 septembre 2022.

