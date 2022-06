Tunisie : Bouaskar appelle Ã  faciliter les procÃ©dures d’ouverture de comptes bancaires par les participants Ã  la campagne de rÃ©fÃ©rendum

Tunisie : Bouaskar appelle à faciliter les procédures d’ouverture de comptes bancaires par les participants à la campagne de référendum

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a appelé ce vendredi 17 juin à faciliter les procédures nécessaires à l’ouverture de comptes bancaires par les participants à la campagne du référendum.

Dans le cadre des préparatifs en cours pour la tenue du référendum du 25 juillet prochain, le président de l’instance électorale, a présidé aujourd’hui une séance de travail avec les représentants de la Banque centrale et de la Poste, en présence du vice-président et membres de l’ISIE.

La rencontre a porté sur la facilitation de l’ouverture de comptes auprès des banques commerciales et des bureaux de poste dans les différentes régions, et la manière de les contrôler, conformément à ce que prévoit la loi organique n’o 16 portant sur les élections et les référendums.

Bouaskar a évoqué les difficultés que rencontrent les participants aux différentes campagnes électorales pour ouvrir des comptes spécifiques à la campagne auprès de certaines banques.

Il a appelé à « la nécessité de faciliter les procédures pour garantir les droits des participants, partis, associations et personnes physiques, à ouvrir des comptes et à en garantir le contrôle conformément à la loi ».

Gnetnews