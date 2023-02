Tunisie : Bouden mène une série d’entretiens à Dubaï autour du dossier économique et financier

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a mené plusieurs entretiens avec les chefs des délégations participant au Sommet mondial des gouvernements, tenu du 13 au 15 février à Dubaï (Emirats arabes unis), lesquels ont tourné, particulièrement, autour « du dossier économique et financier, ainsi que de la conjoncture économique mondiale aux prises avec de grands défis ».

La locataire de la Kasbah a ainsi rencontré le directeur général du fonds monétaire arabe, Abderrahman Ben Abdallah Hamidi, où il était question « de développer les activités du fonds en Tunisie, ainsi que des réformes en cours de concrétisation en vue de relancer le secteur privé, notamment dans les domaines à valeur ajoutée, compétitifs et à forte employabilité », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Najla Bouden s’est également entretenue avec le ministre des Finances du Sultanat d’Oman, Soltane Ben Salem al-Hissi, autour des principaux domaines de coopération bilatérale. Les deux parties se sont, aussi, arrêtées à l’expérience du Sultanat en matière de production d’électricité dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé.

Les moyens à même de consolider la coopération bilatérale et de la diversifier dans le domaine économique, outre l’examen de l’éventualité de créer un fonds d’investissement conjoint ont été abordés.

La cheffe du gouvernement a mené, par ailleurs, des discussions avec le ministre du Commerce et de l’Industrie qatari, Mohamed Ben Hamed Ben Kassem al-Thani, ayant porté sur les réalités de la coopération bilatérale et les moyens de la relancer dans différents domaines, en optimisant l’utilisation des atouts préférentiels des deux pays, notamment en matière d’échange commercial et de promotion du partenariat industriel.

Najla Bouden a, en somme, échangé avec de hauts responsables émiratis, notamment, le ministre de l’Economie, le ministre d’Etat à l’intelligence artificielle, et des applications du télétravail, et autres sur les réalités et perspectives de la coopération bilatérale.

