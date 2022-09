Tunisie : Bouden prÃ©sente ses condolÃ©ances Ã  l’ambassadeur canadien, suite au dÃ©cÃ¨s de la reine Elizabeth II

Tunisie : Bouden présente ses condoléances à l’ambassadeur canadien, suite au décès de la reine Elizabeth II

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu ce vendredi 09 septembre 2022, à la Kasbah, l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau, à l’occasion de la fin de ses missions dans notre pays.

Bouden a transmis, à cette occasion, au gouvernement et peuple canadien ses sincères condoléances, suite au décès de sa majesté Elizabeth II, reine du Royaume-Uni, du Canada et du Commonwealth.

Elle a, par ailleurs, dit son estime « aux efforts déployés par l’ambassadeur canadien tout au long de son séjour en Tunisie, en vue de renforcer les relations de partenariat et de coopération entre les deux pays et peuples amis ».

La locataire de la Kasbah a exprimé « le souhait de la Tunisie de développer davantage la coopération bilatérale, dans l’industrie de l’aviation, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, et l’intelligence artificielle, notamment avec la disponibilité des compétences tunisiennes, mondialement reconnues, et l’existence de startup opérant dans ces domaines », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle a, par ailleurs, appelé la partie canadienne « à appuyer le processus de réforme en vue, et à inciter les investisseurs canadiens à mettre le cap sur la Tunisie, notamment après la révision des textes de loi, l’approche d’un accord avec les partenaires sociaux, le démarrage d’un programme de réformes économiques, et la signature d’un accord avec le FMI ».

Patrice Cousineau a exprimé sa gratitude pour cet accueil, intervenu à l’heure du 65ème anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques entre les deux pays, et l’intérêt qu’il a trouvé auprès des autorités tunisiennes, ce qui lui a permis de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions.

Il a salué « l’ancienneté des relations entre les deux pays et la volonté conjointe de les approfondir davantage, à travers le développement des investissements et la prise en charge des colonies tunisienne et canadienne dans les deux pays ».

Le diplomate a, par ailleurs, évoqué les derniers préparatifs des Etats canadiens pour participer au Sommet de la Francophonie, prévu les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba, les activités parallèles dans le village francophone, et le forum économique. L’émissaire de l’Etat du Québec se rendra en visite en Tunisie en septembre courant dans ce cadre, a-t-il annoncé.

Gnetnews