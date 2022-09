Tunisie : Bouden promet d’accéder aux revendications du patronat pour préserver le tissu des entreprises

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier soir, mercredi 21 septembre, une séance de travail à la Kasbah, en présence d’une délégation représentant le gouvernement, et une autre, le bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Bouden a salué « le rôle efficient de l’organisation patronale en matière de redynamisation de l’économie nationale, et sa résilience face à la situation et les défis auxquels font face les entreprises économiques, dans une conjoncture internationale et nationale critique ».

La délégation patronale a évoqué l’ensemble des points qui requièrent des interventions législatives et réglementaires, à même d’assurer un climat propice en vue de surmonter les défis auxquels fait face l’économie nationale dans différents domaines, rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

La délégation gouvernementale a interagi positivement avec les suggestions et points évoqués, par les représentants du patronat.

Najla Bouden a affirmé que « le gouvernement est ouvert sur toutes les préoccupations des chefs d’entreprise et œuvre à trouver des solutions efficaces dans différents domaines, et ce en vue de préserver le tissu des entreprises, eu égard à leur rôle en matière de création de plus-value, notamment la préservation des postes d’emploi et la création de nouvelles opportunités d’emploi ».

Gnetnews