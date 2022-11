Tunisie : Bouden promet d’organiser de nombreuses foires, en vue d’une proximité des artisans des clients

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est rendue hier, lundi 21 novembre, au village de l’artisanat à Houmet Souk, Djerba, accompagnée du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, et du gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zayed.

Bouden a arpenté les ailes de ce village artisanal, lequel valorise les produits de la région, comme les habits traditionnels, les bijoux, les bibelots…, saluant le rôle des artisans en matière de préservation de l’artisanat malgré toutes les entraves.

Elle s’est, par ailleurs, félicitée de « la grande présence de la femme artisane à ce village, notamment celles à besoins spécifiques ».

La cheffe du gouvernement a également, visité, la foire de l’artisanat spécifique aux régions, et qui est organisée à côté du village artisanal, à l’occasion de la tenue du 18ème sommet de la francophonie à Djerba.

Cet espace rassemble plus de 50 exposants de différentes régions, et expose une panoplie de produits de tissage, de Hayek, de cuivre, d’argenterie, de broderie, de céramique…reflétant la richesse et la diversité de l’artisanat tunisien.

Najla Bouden a échangé avec de nombreux artisans de la foire, affirmant que le gouvernement était résolu à accorder au secteur de l’artisanat l’intérêt requis, eu égard à son important rôle en matière de promotion de l’image de notre pays, et sa contribution à l’emploi.

L’Etat œuvrera à organiser de nombreuses autres foires pour donner une occasion aux exposants d’écouler leurs produits, de les faire connaitre, et en vue d’une plus grande proximité des clients, a-t-elle promis.

Gnetnews