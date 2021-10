Tunisie : Bouden et Dbeibah misent sur un partenariat stratégique

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue hier, mercredi 20 octobre, avec son homologue libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Le chef du gouvernement d’union nationale libyen a présenté, à cette occasion, ses vœux de réussite au nouveau gouvernement, indique ce jeudi la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Bouden sa salué « le caractère privilégié des relations entre la Tunisie et la Libye », souhaitant que « de telles relations se hissent au niveau du partenariat stratégique, au service de l’intérêt des deux pays, et en concrétisation des liens de fraternité et de la foi en la communauté de destin, et des valeurs de solidarité, de coopération et de complémentarité ».

La locatrice de la Kasbah a dit « les dispositions de la Tunisie à accorder toutes les formes de soutien à l’autorité libyenne, en vue de concrétiser les objectifs qui lui sont assignés, notamment la tenue des élections en décembre 2021 ».

Debaibah a, quant à lui, qualifié les relations entre les deux pays « d’idéales », signalant que son pays se tient toujours aux côtés de la Tunisie, et affirmant « la profondeur des relations bilatérales qui s’étendent sur des siècles ».

Gnetnews