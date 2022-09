Tunisie : Bouden sollicite le soutien de l’UIT à la candidature de Bilal Al-Jamousi pour le poste de TSB Directeur en son sein

La cheffe du gouvernement, Najla Bodan Ramadan, a prononcé hier un discours, à l’appui du dossier de candidature de M. Bilal Al-Jamousi au poste de directeur de l’Office des mesures et des communications au sein de l’Union internationale des télécommunications.

Dans son adresse vidéo à l’UIT, Bouden a réitéré le soutien indéfectible du gouvernement à la candidature du Dr Bilel Jamoussi, spécialiste international de renommée mondiale dans le domaine de la normalisation, pour le poste de TSB Directeur à l’UIT pour la période 2023-2026et appelle à en soutenir la candidature.

Le Dr Jamoussi travaille pour l’UIT depuis 12 ans, ce qui le familiarise très bien avec cette institution internationale. Il est connu des membres de l’UIT, du personnel et des élus comme un leader, un manager et un expert compétent en télécommunications et en normalisation des TIC, souligne-t-elle.

Elle s’est dit convaincue que le Dr Jamoussi, une fois élu, allait s’efforcer à concrétiser la garantie de l’UIT à l’égalité des chances entre le Nord et le Sud, entre les hommes et les femmes, à notre génération et aux générations à venir.

« La Tunisie a toujours soutenu vigoureusement les efforts, les programmes et les initiatives de l’UIT, principalement par son adhésion active au Conseil de l’ UIT depuis 1998 et pour laquelle nous recherchons une réélection avec votre précieux soutien ».

Najla Bouden a rappelé que la Tunisie allait abriter le 18ème Sommet de la Francophonie”, les 19 et 20 novembre 2022 à l’île de Djerba, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’OIF.

Ce Sommet, placé sous le thème “la communication en contexte de diversité, le numérique comme tributaire du développement et de la solidarité dans l’espace francophone“, connaitra également l’élaboration d’un programme de travail commun qui consolidera la contribution effective de la numérisation dans le développement et la solidarité au sein de l’espace francophone.

Dr. JAMOUSSI, tunisien, mais également francophone, ne manquera pas de contribuer activement à l’exécution de ce programme en vue de consolider les liens entre les 88 pays et gouvernements membres de l’OIF, et les 321 millions de francophones de par le monde, a-t-elle affirmé.