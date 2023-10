Tunisie : Les dÃ©putÃ©s de l’AssemblÃ©e prÃ©sentent 39 questions Ã©crites aux membres du gouvernement

Tunisie : Les députés de l’Assemblée présentent 39 questions écrites aux membres du gouvernement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbalal, a présidé, ce jeudi 05 octobre, la réunion du bureau de l’Assemblée, première de la la deuxième session parlementaire de la législature.

Le bureau a planché, en préambule, sur une proposition de loi relative à la création du Centre national des arts dramatiques et scéniques, en en fixant les attributions, l’organisation administrative et financière, ainsi que les modes de gestion. L’examen du texte a été reporté, pour des observations de forme et de fond.

Le bureau a, par ailleurs, examiné une demande émanant de la présidente de la commission des droits et libertés, relative à la préparation d’un rapport de la commission, au sujet du rapport d’activité de l’instance nationale de protection des données personnelles 2018 – 2021, et a décidé l’approbation de cette demande.

Il a, par ailleurs, planché sur des questions écrites présentées par des députés à des membres du gouvernement, au nombre de 39, et a décidé de les transmettre aux ministres concernés.

Les activités internationales de l’Assemblée ont été, par ailleurs, examinées.

Gnetnews